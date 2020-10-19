Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска

Летевший из Москвы в Сургут экстренно сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Уточняется, что это произошло из-за состояния здоровья пассажира.
По данным "Ura.ru", гражданке с диабетом стало плохо. В аэропорту женщину передали врачам.
Летевший из Москвы в Сургут экстренно сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Уточняется, что это произошло из-за состояния здоровья пассажира.
По данным "Ura.ru", гражданке с диабетом стало плохо. В аэропорту женщину передали врачам.
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