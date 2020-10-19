Под Истрой на подростка напала рысь

В Подмосковье произошел серьезный инцидент. Уточняется, что на школьницу напала рысь.
Пострадавшая девочка получила травму руки, передает телеканал "360". Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
В Подмосковье произошел серьезный инцидент. Уточняется, что на школьницу напала рысь.
Пострадавшая девочка получила травму руки, передает телеканал "360". Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
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