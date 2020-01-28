В Новосибирске пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Пассажирский самолет Embraer 170, готовившийся к экстренной посадке, успешно приземлился. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.
"В 17:42 (13:42 мск) – посадка по решению экипажа", – цитирует источника RT. Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Embraer 170 готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технических проблем с закрылками, пишет Ura.ru.
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