Жители Челябинска в панике из-за выпавшего зеленого снега

Жители Челябинска перепугались из-за того, что в городе выпал снег зеленого цвета. В министерство экологии региона поступила жалоба на аномалию.
Представитель минэкологии Виталий Безруков заявил, что к месту произошедшего будет направлена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха. "По предварительным данным, окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых",– цитирует эксперта Ura.ru. По словам Безрукова, угрозы для здоровья эта пыль не представляет.
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