В Ростове-на-Дону загорелся музыкальный театр

Во вторник вечером, 9 июля, в Ростове-на-Дону загорелась крыша музыкального театра. ЧП произошло на улице Большая Садовая.
Площадь пожара составила 350 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 131 спасатель, а также 33 единицы техники. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщает RT.
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