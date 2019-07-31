Под Москвой ловелас содержал обворованную им женщину

Ловелас содержал жительницу Подмосковья, воруя ее же украшения. Необычную историю поведал Telegram-канал Mash.
Парикмахерша Ирина встретила темпераментного Бадри и не смогла устоять. Кавалер не только красиво ухаживал, но и помогал платить ипотеку. Однако внезапно суженый исчез.Позже Ирина обнаружила, что пропали ее украшения на миллион. Оказалось, все это время Бадри их воровал и закладывал в ломбарде. Деньги шли не только на ухаживания, но и на менее романтичные вещи – содержание гражданской жены и детей на родине.
Популярные темы форума
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Откуда вы?
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Алименты не заплатил, значит все???
Смертная казнь в России
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Не покупайте арбзу, кабачки, чеснок - опасно
Ризо и Оболенская?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
раньше я хотела стать богатой!
Блондинки или брюнетки? Какие?
девушку убили на детской площадке
Отношения
Ребёнок рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются aнaльным сексом
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Подорожают тортики и шоколадки
О "Мавроди"и нашего времени.
Я поняла как таджики и разные гастарбайтеры зарабатывают деньги в России.
Подарок
Нравица Жасминовна
Пляжное домогательство
Чем отличается?
Правда
Ники
Продали кредит коллекторам!
<цензура> в <цензура>!
Кстанди для стран СНГ
Игровые слоты в казино Вулкан — это самая высокие коэффициенты и скорые выплаты