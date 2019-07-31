Под Москвой ловелас содержал обворованную им женщину

Ловелас содержал жительницу Подмосковья, воруя ее же украшения. Необычную историю поведал Telegram-канал Mash.

Парикмахерша Ирина встретила темпераментного Бадри и не смогла устоять. Кавалер не только красиво ухаживал, но и помогал платить ипотеку. Однако внезапно суженый исчез.Позже Ирина обнаружила, что пропали ее украшения на миллион. Оказалось, все это время Бадри их воровал и закладывал в ломбарде. Деньги шли не только на ухаживания, но и на менее романтичные вещи – содержание гражданской жены и детей на родине.