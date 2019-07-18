Хоронят не того: под Москвой ритуальщики перепутали трупы

В Подмосковье ритуальщики собирались похоронить одну бабушку вместо другой. В историю впутали 100-летнюю Лидию, которая умерла в Королеве.
Через сутки после вскрытия усопшую привезли в похоронный дом, чтобы подготовить к погребению. Родственники приехали забрать тело, но возникла небольшая проблема – в гробу лежала другая женщина. В похоронном бюро заявили, что все в порядке, а при наличии претензии необходимо обращаться к судмедэкспертам. Семья уже пожаловалась в прокуратуру и ждет результатов ДНК. Куда делась их бабушка – неизвестно, пишет Telegram-канал Mash.
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