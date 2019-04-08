Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах
Любопытные кадры разместила на своей странице в Twitter
пользователь RoksolanaToday&Крым. На снимках изображен Крымский мост, и некоторые из фотографий вызывают вопросы.
На одном из кадров показана практически пустая переправа. Видны лишь несколько автомобилей, проезжающих по мосту – две фуры и легковушка. Предположительно, кадр снят днем, когда активность обычно высока. "Заодно и перегруженность моста этого гляньте. Капец, колонны идут", – язвительно прокомментировала блогер.
По ее словам, Крымский мост уничтожает судоходство по Керченскому проливу. "Меняется все – глубины, скорость течений. Природа протестует", – написала RoksolanaToday&Крым.
Заодно и перегруженность моста этого гляньте. Капец,колонны идут pic.twitter.com/OwsUZMjYXu— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2019 г.
Место наноса песка и увеличения береговой линии— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 апреля 2019 г.
Керченский пролив
Дурноватый забор.Меняется все-глубины,скорость течений
Природа протестует
Судоходство они скоро уничтожат pic.twitter.com/qDcnCPGE1X
О проблемах из-за переправы ранее говорил первый замминистра украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. Чиновник предупредил, что возведение Крымского моста может нарушить экосистему Азовского моря.
Речь идет о нарушениях перетока водных масс. Ранее Азовское море свободно обменивалось водой с Черным. Крымский мост, утверждает чиновник, стал своеобразной дамбой, которая затруднила эти процессы.
Из-за этого происходит заиливание и уменьшение глубины дна, что в перспективе может привести к неблагоприятным последствиям для судоходства в районе Керченского пролива, заявил Куркчи в интервью украинскому изданию "Обозреватель". По его мнению, в ближайшие годы можно ожидать роста числа аварий у Крымского моста.
Автомобильная часть переправы через Керченский пролив открылась в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по Крымскому мосту. Первые поезда по ней должны пройти в конце текущего года.
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