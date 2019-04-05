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Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки

Кадр из фильма "Охотники на ведьм"
Появились подробности "мистической" истории, произошедшей в Новосибирске девять месяцев назад. Там многодетная мать сожгла квартиру свекрови, заподозрив ее в колдовстве.
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Полицейские удивились, когда узнали мотив преступления. Выяснилось, что жилье пенсионерки спалила ее 36-летняя экс-невестка.

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Женщина не поладила со свекровью, ей надоели семейные ссоры, и в какой-то момент подала на развод с супругом. "Я не хочу выставлять ее злодейкой, а себя – жертвой. Но именно я разрешила ей после развода остаться в моей трехкомнатной квартире, где они жили с сыном", – рассказала пенсионерка. Сама она поехала ухаживать за своими престарелыми родителями, передает сайт "Комсомольская правда".

Вернулась свекровь уже на пепелище. К счастью, пострадали только вещи. В этот момент никого не было дома. Многодетная мать призналась правоохранителям, что готовилась к переезду, собирала вещи и вдруг наткнулась на очень странные фото.

По словам старшего помощника прокурора Советского района Новосибирска Марии Шеин, на снимках женщина увидела себя и своих дочек, но кто-то нарисовал на этих фото оккультные знаки и сделал непонятные надписи.

Сибирячка была уверена, что это дело рук "ведьмы-свекровки", которая хочет насолить ей и детям. Тогда женщина не нашла ничего лучше, чем, съезжая из квартиры, спалить ее.

Друг сибирячки-охотницы на ведьм охарактеризовал ее  как человека безобидного, доброжелательного и заботливую мать. "А этот муж со свекровью – неадекватные, постоянно доводили ее своими придирками и поучениями", – рассказал мужчина.

Суд сжалился над поджигательницей, ведь у нее трое детей. Женщину приговорили к условному сроку. А свекровь вынуждена теперь снимать жилье, поскольку квартиру надо ремонтировать. Теперь пенсионерка восстанавливает здоровье – моральное и физическое, а всяческие "связи с дьяволом" отрицает.

Автор: Валерия Нарская5 апреля 2019, 22:01

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