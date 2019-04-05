Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Полицейские удивились, когда узнали мотив преступления. Выяснилось, что жилье пенсионерки спалила ее 36-летняя экс-невестка.
Женщина не поладила со свекровью, ей надоели семейные ссоры, и в какой-то момент подала на развод с супругом. "Я не хочу выставлять ее злодейкой, а себя – жертвой. Но именно я разрешила ей после развода остаться в моей трехкомнатной квартире, где они жили с сыном", – рассказала пенсионерка. Сама она поехала ухаживать за своими престарелыми родителями, передает сайт "Комсомольская правда".
Вернулась свекровь уже на пепелище. К счастью, пострадали только вещи. В этот момент никого не было дома. Многодетная мать призналась правоохранителям, что готовилась к переезду, собирала вещи и вдруг наткнулась на очень странные фото.
По словам старшего помощника прокурора Советского района Новосибирска Марии Шеин, на снимках женщина увидела себя и своих дочек, но кто-то нарисовал на этих фото оккультные знаки и сделал непонятные надписи.
Сибирячка была уверена, что это дело рук "ведьмы-свекровки", которая хочет насолить ей и детям. Тогда женщина не нашла ничего лучше, чем, съезжая из квартиры, спалить ее.
Друг сибирячки-охотницы на ведьм охарактеризовал ее как человека безобидного, доброжелательного и заботливую мать. "А этот муж со свекровью – неадекватные, постоянно доводили ее своими придирками и поучениями", – рассказал мужчина.
Суд сжалился над поджигательницей, ведь у нее трое детей. Женщину приговорили к условному сроку. А свекровь вынуждена теперь снимать жилье, поскольку квартиру надо ремонтировать. Теперь пенсионерка восстанавливает здоровье – моральное и физическое, а всяческие "связи с дьяволом" отрицает.
Светская львица взялась за Примадонну
Режиссер был богат. И главную ценность составляет недвижимость
Травма головы спровоцировала приступы эпилепсии
Вдове Малашенко некуда приткнуться
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Он изменил мне со страшной бабой
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Пропал кот
Переспал с бывшей
Передумала выходить замуж
Крик души
Квартира Началовой Юлии
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Знак Весы
Диета Елены Малышевой
Мне очень скучно!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
кефирная диета на 7 дней
Вредно ли щелкать семечки?
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !