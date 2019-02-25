Под Мурманском женщина подожгла отдел полиции

В Мурманской области 46-летняя местная жительница умышленно подожгла отдел полиции. Это произошло после того, как женщину задержали за совершение мелкого хулиганства.
Злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что женщина подожгла бумагу в мусорном ведре на первом этаже. Задержанная рассчитывала на то, что сможет покинуть здание отдела, пока сотрудники полиции отвлекутся на тушение пожара. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает FlashNord.
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