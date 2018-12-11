Жительница Башкирии убила свекровь из-за сплетен

В Башкирии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 47-летней местной жительницы, передает портал mkset.ru. Само преступление произошло еще 4 ноября, когда во время тушения пожара в частном доме в деревне Банибаш в Янаульском районе республики было найдено тело 85-летней женщины. На теле несчастной присутствовали следы, свидетельствующие о насильственной смерти. По версии следствия, невестка жертвы недолюбливала родственницу за то, что та рассказывала в деревне подробности ее личной жизни. В итоге, как считает следствие, она забила свекровь до смерти, а затем подожгла тело и дом. Чтобы обеспечить себе алиби, женщина пошла к соседке в баню. Подозреваемая задержана. Свою вину она не признает.