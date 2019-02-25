В Петербурге автолюбитель выстрелил в лицо пешеходу в ответ на замечание

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт водителя и пешехода, закончившийся выстрелом в лицо. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.
Все началось с того, что водитель Renault Logan решил проехаться по тротуару, на что получил замечание от пешехода. В ответ на это, мужчина вышел из машины и выстрелил в лицо прохожему. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, передает "Пятый канал".
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