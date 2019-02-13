В Тагиле жестоко избили двух школьниц

В Екатеринбурге избили двух несовершеннолетних девушек. Их заподозрили в краже денег у наркоторговцев.
По предварительным данным, две школьницы подрабатывали нелегальной деятельностью. "Работодатели" школьниц заподозрили их в краже денег и избили. Известно, что все происходящее записывали на камеру. В ходе следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства данной истории, пишет tagilcity.ru.
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