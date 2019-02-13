В Воронеже в снегу застрял самолет

В аэропорту Воронежа произошло ЧП. Самолет застрял в снегу сразу же после посадки.
Уточняется, что борт не смог развернуться в специальном кармане воздушной гавани. На рулежную дорожку его вернули при помощи тягача. В результате инцидента никто не пострадал,. По факту случившегося организована проверка, передает newsnn.ru.
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