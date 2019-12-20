Сел в маршрутку и пропал: в Челябинске разыскивают ребенка

В четверг, 19 декабря, в Челябинске пропал школьник. Мать мальчика написала заявление в полицию, передает РИА Новости.
По словам женщины, ребенок возвращался домой из гимназии на маршрутном такси. Во время поездки он сообщил матери о пробке возле цирка и с тех пор перестал выходить на связь, уточняет телеканал "360".
Проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и волонтеры разыскивают школьника.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Первый раз в Москве на НГ
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Я не стесняюсь своей работы.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно