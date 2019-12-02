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Регионы

Дети срочно эвакуированы: в Приморье загорелась школа

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В городе Фокино Приморского края загорелась школа. Из здания были эвакуированы более 550 человек. Учеников разместили в соседних гимназиях.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара пока не известны, пишет "Москва 24".

2 декабря 2019, 10:06

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