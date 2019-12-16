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В Псковской области грузовик столкнулся со спецтехникой

Фото: commons.wikimedia.org
В Островском районе Псковской области грузовая фура во время обгона столкнулась с грейдером. По данным новостного портала Evo-rus.com, инцидент произошел на трассе Р-23.
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В результате дорожно-транспортного происшествия грузовой автомобиль загорелся. Водитель фуры отказался от госпитализации.

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По данным регионального управления МЧС, в ходе назначенной проверки удалось выяснить, что виновником столкновения стал водитель большегруза.

Во время обгона дорожной техники, направляющейся на дорожные работы, у фуры марки MAN взорвалось колесо. Форс-мажор привел к потере управления, столкновению и пожару.

16 декабря 2019, 17:16

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