В Псковской области грузовик столкнулся со спецтехникой

В результате дорожно-транспортного происшествия грузовой автомобиль загорелся. Водитель фуры отказался от госпитализации.

По данным регионального управления МЧС, в ходе назначенной проверки удалось выяснить, что виновником столкновения стал водитель большегруза.

Во время обгона дорожной техники, направляющейся на дорожные работы, у фуры марки MAN взорвалось колесо. Форс-мажор привел к потере управления, столкновению и пожару.