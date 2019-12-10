В Приморье в жилом доме произошел пожар

В городе Дальнереченске Приморского края в многоквартирном доме произошло возгорание. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из здания более 50 человек.
В результате случившегося никто не пострадал, пишет "Москва 24". Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Что думаете про сиськи Асмус?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
До мужа было 30 мужчин
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
В самом деле - ответьте.
Об одной паршивой овце которая портит всё.