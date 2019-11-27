В Уфе рабочему зажало руку в дробилке

В Уфе сотрудник спичечной фабрики получил серьезную травму. Во время работы мужчине зажало руку барабанной дробилкой.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи обнаружили рану правого предплечья и открытый вывих, передает ToDayNews Ufa.
В Уфе сотрудник спичечной фабрики получил серьезную травму. Во время работы мужчине зажало руку барабанной дробилкой.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи обнаружили рану правого предплечья и открытый вывих, передает ToDayNews Ufa.
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