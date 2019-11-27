Безработного петербуржца обокрали почти на 5 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге приятель похитил у безработного мужчины крупную сумму. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, пишет газета "Петербургский дневник".
Инцидент произошел в кафе бизнес-центра "Кристалл" на улице Седова. Когда мужчина отлучился в туалет, знакомый вытащил из сумки 4,9 миллиона рублей. Деньги предназначались для покупки автомобиля.
Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступника, сообщает ИА "Невские новости".
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