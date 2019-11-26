В Иркутске поймали пытавшегося похитить ребенка мужчину

В Иркутске арестовали мужчину, пытавшегося похитить девятилетнюю девочку. Стали известны подробности произошедшего.
По данным телеграм-канала Mash, преступник заметил ребенка, пока сидел в своей машине в районе местных складов. Выйдя из салона, он схватил школьницу, затолкал ее внутрь и попытался скрыться. Крики девочки услышал проходивший мимо парень. Он рванул за помощью и вместе со случайным прохожим заблокировал злоумышленнику путь. Ребенка спасли, но с места ЧП потенциальный насильник скрылся. Через пару часов его отыскали местные силовики, впереди суд. Мужчина уже привлекался за сексуальное насилие и вышел на свободу только в 2017-м.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Развод с мужем, как пережить