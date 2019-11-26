В Петербурге взрыв выбил стекла в одной из квартир

В Петербурге в одной из квартир на втором этаже жилого дома произошел хлопок. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Известно, что взрыв выбил стекла в жилом помещении. По данным газеты "Петербургский дневник", в квартире в момент ЧП находились два человека. Никто из них не пострадал.
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