В Подмосковье на трассы начали выходить волки

Житель Подмосковья наткнулся на двух волков, двигаясь по трассе в поселке Большие Вяземы. Ранее животных уже встречали в Одинцовском городском округе.
Местные жители не на шутку перепугались из-за такого соседства. По мнению экспертов, животные, которых встретил автомобилист в Больших Вяземах, могли содержаться в неволе. Возможно, бывший хозяин решил выпустить их в дикую природу, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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