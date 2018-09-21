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На Урале арестовали бывшего полицейского за торговлю наркотиками

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В Екатеринбурге задержаны трое наркоторговцев. Среди них оказалась женщина – экс-капитан полиции. 

Операцию по поимке банды наркоторговцев провели правоохранители при участии волонтеров фонда "Город без наркотиков". Во время обыска в квартиру явилась девушка Полина, служившая ранее в полиции Воронежа. После увольнения она якобы "забыла" сдать жетон сотрудника полиции и документ на право получения табельного оружия. Полина носила их с собой для того, чтобы отмазываться от ответственности, передает newizv.ru.

21 сентября 2018, 21:31

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