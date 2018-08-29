В Подольске подростки избили случайных прохожих

В Подмосковном Подольске подростки избили случайных прохожих, пытавшихся помешать им драться, передает портал newizv.ru. Запись опубликовал телеканал НТВ. Двое молодых людей устроили спарринг в окружении нескольких наблюдателей. Мимо проходили несколько мужчин и женщина, которые попытались остановить потасовку. Тогда юнцы напали уже на них.