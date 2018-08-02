Наглая крыса обчистила чебуречную под Москвой

В Орехово-Зуево владелец палатки с шаурмой и чебуреками пострадал от действий дерзкого воришки. Крыса проникла в помещение, запрыгнула на прилавок и попыталась умыкнуть пирожок.
Свидетелями наглого налета стали местные жители, передает сайт "Подмосковье сегодня". Они рассказали, что внушительных размеров грызун скинул добычу на пол, вцепился в нее зубами и скрылся в неизвестном направлении. По факту происшествия проводится проверка.
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