В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок

В Омске в результате пожара в квартире погиб четырехлетний мальчик. По предварительным данным, возгорание произошло на балконе второго этажа, там же было обнаружено тело ребенка, передает gorod55.ru.
Во время ЧП родителей мальчика не было дома, за ребенком присматривала бабушка. Когда начался пожар, женщина не смогла вовремя найти внука и вынести его из квартиры.
Ведущие программы "Давай поженимся" продолжают ссориться
Новое фото артистов появилось в Сети
С заявлением выступила пресс-секретарь артиста
Оперная дива поддразнила общественность