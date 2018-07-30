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Регионы

В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок

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В Омске в результате пожара в квартире погиб четырехлетний мальчик. По предварительным данным, возгорание произошло на балконе второго этажа, там же было обнаружено тело ребенка, передает gorod55.ru.

Во время ЧП родителей мальчика не было дома, за ребенком присматривала бабушка. Когда начался пожар, женщина не смогла вовремя найти внука и вынести его из квартиры.

30 июля 2018, 19:59

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