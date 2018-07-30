В Татарстане из тонущей машины спасли пьяного водителя

В Татарстане иномарка снесла металлический отбойник и вылетела в реку. ДТП произошло возле села Поспелово, передает inkazan.ru.
От сильного удара крышу автомобиля смяло, и водитель с пассажиром не могли выбраться, машина начала тонуть. По предварительным данным, иномаркой управлял нетрезвый мужчина. Пострадавших чудом успели спасти прибывшие на место ЧП медики и полиция.
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