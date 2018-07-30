Трое мужчин до смерти забили приятеля деревянной скалкой

В городе Волжский Волгоградской области во время застолья трое приятелей забили насмерть хозяина квартиры. Орудием убийства оказалась обычная деревянная скалка, передает novostivolgograda.ru.
Как установили следователи, мужчины распивали спиртные напитки, в какой-то момент возникла словесная перепалка, которая переросла в жесткое избиение.
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