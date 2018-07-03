"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Перед судом предстанет 60-летняя жительница сибирского города. Ее обвиняют в убийстве 83-летней матери. Предварительно подсудимую пришлось отправить на обследование в психиатрическую клинику – она нимало не раскаивалась в содеянном.
По данным следствия, женщина решила избавиться от своей престарелой матери еще в мае. Она вылила на голову пенсионерке три чайника кипящей воды. На крики сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти пожилую женщину не удалось, она умерла через несколько часов в больнице.
Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Красноярска, сама преступница в тот же день написала явку с повинной. Она подробно рассказала о жестокой расправе над матерью, называя ее "исчадием ада". Следователи решили, что женщина не в себе, и отправили ее в психиатрический диспансер.
I warned you not to go out tonight... #maniac #episode57 pic.twitter.com/vwsAFUfInP— Devils & Demons (@D3vilsnD3mons) 3 июля 2018 г.
Выписавшись из психдиспансера, жительница Красноярска отказалась от прежних показаний. Она заявила, что страшное преступление совершила ее вторая личность, которая "страдает шизофренией". Тем не менее женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ей грозит до 15 лет лишения свободы, передает агентство "Запад-24".
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