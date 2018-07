"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать

Перед судом предстанет 60-летняя жительница сибирского города. Ее обвиняют в убийстве 83-летней матери. Предварительно подсудимую пришлось отправить на обследование в психиатрическую клинику – она нимало не раскаивалась в содеянном.

По данным следствия, женщина решила избавиться от своей престарелой матери еще в мае. Она вылила на голову пенсионерке три чайника кипящей воды. На крики сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти пожилую женщину не удалось, она умерла через несколько часов в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Красноярска, сама преступница в тот же день написала явку с повинной. Она подробно рассказала о жестокой расправе над матерью, называя ее "исчадием ада". Следователи решили, что женщина не в себе, и отправили ее в психиатрический диспансер.

