Пенсионерка выпила и зарезала наглого гостя

В Вологде 59-летняя женщина пригласила незнакомца на ужин в свою квартиру. Во время застолья тот разозлил хозяйку непристойным предложением. Пенсионерка схватила нож и убила гостя, сообщает FlashNord.
По заключению эксперта, мужчине было нанесено порядка 35 ножевых ранений в область лица и шеи. Пенсионерку задержали и отправили в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Медики признали женщину вменяемой.
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