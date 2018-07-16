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Россиянка облила болтливую подругу кислотой

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Жительница Уфы из мести плеснула в лучшую подругу кислотой. Женщины разругались из-за амурных дел, сообщает ToDay News Ufa.

Драма разыгралась летом 2015 года. Уфимки делились тайнами и даже обменялись ключами от квартир. При этом одна женщина была свободна, а вторая состояла в браке. В какой-то момент замужняя дама нашла молодого любовника и поделилась радостью с подругой. Вскоре обманутый супруг узнал об изменах женщины и развелся с ней.

Уфимка решила, что подруга из зависти выдала ее тайну. Воспользовавшись полученными ключами, мстительная товарка проникла в жилье знакомой и плеснула в нее кислотой. Пострадавшая несколько месяцев пролежала в больнице – у нее было обожжено 70% тела.

Преступница сбежала в Азербайджан, где пряталась три года. Сейчас женщину доставили на суд в Башкирию, ей грозит до десяти лет тюрьмы.

16 июля 2018, 10:51

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