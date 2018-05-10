Стрельба в сибирском колледже Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

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Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере

Фото: pixabay.com
Устроивший в колледже под Новосибирском стрельбу студент оказался ярым сторонником идей нацизма. Он состоял в тематических сообществах в социальных сетях и репостил на своей страничке информацию ультраправого толка.
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Стрелок оставил на своей странице "ВКонтакте" множество данных, по которым можно сделать вывод о его взглядах. Так, список групп, которыми активно интересовался парень, полностью состоит из пропагандирующих расовую ненависть сообществ. 

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Опубликован список пострадавших при стрельбе в колледже

Пользователи Сети дали характеристику подобным увлечениям студента. "Мда, судя по страничке, мозгов у покойного было совсем немного", – пишут молодые люди.

Более того, репосты в профиле стрелка говорят о том, что он был воинствующим антисемитом. На его страничке можно найти картинки с негативной характеристикой евреев.

Парень вел себя странно и в жизни. Сообщается, что он проучился в колледже под Новосибирском восемь месяцев. За это время не завел ни одного друга, все время был замкнутым и необщительным, пишет Telegram-канал Mash.

Когда началась ужасная трагедия, от неожиданности стрелку никто не смог помешать. Он действовал уверенно, выкрикивая приветствия Гитлеру. Все происходило на глазах учительницы. 

Также стало известно, что отец нападавшего работает на стройке в Новосибирске. Парень боялся его, поэтому ждал, пока тот уедет, чтобы выкрасть оружие.

К слову, ружье было зарегистрировано. По российскому законодательству, оно должно храниться в специальном сейфе. Видимо, отец виновника трагедии пренебрежительно относился к столь важным правилам.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла инцидент в колледже на особый контроль, передает сайт радиостанции "Говорит Москва". "Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на связи с губернатором. Глава региона и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области выехали на место", – рассказали источники.

Напомним, 10 мая в Барабинске студент местного колледжа пришел на занятия с ружьем и начал стрелять по однокурсникам. Один подросток получил ранение плеча. Еще у двоих – переломы после того, как они выпрыгнули из окна. Сам стрелок был найден мертвым.

Автор: Михаил Вштанов10 мая 2018, 10:53

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