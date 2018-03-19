В Подмосковье у лжебанкиров нашли 5,5 миллиона

В Ногинске задержаны двое мошенников. Они выманивали у местных жителей деньги, обещая прибыль по высокой процентной ставке.
Преступники выдавали себя за сотрудников крупного банка, передает "Подмосковье сегодня". "В полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей", – сообщили в областном управлении МВД.
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