Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
Семейное застолье переросло в крупный скандал, в результате которого пострадал почти новый RAV4. Очевидцы сообщили, что разгневанный мужчина несколько минут мял машину супруги.
Не удовлетворившись проделанной работой, он покинул автомобиль и стал отрывать зеркало. Но и этого оказалось недостаточно: дебошир снова сел за руль и загнал машину на металлический столб. Он так увлекся процессом, что чуть не задавил мужчину, который пытался отогнать своего железного коня подальше.
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