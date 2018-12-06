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Травля ученика в Омске обернулась серьезными последствиями

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Уполномоченная по правам человека Омской области Ирина Касьянова заявила, что проверит информацию о травле ученика в одной из гимназий столицы региона. Об этом пишет портал gorod55.ru.

Омбудсмен получила обращение и теперь проводит проверку, комментировать подробности она отказалась. Как ранее писали местные СМИ, старшеклассника довели до нервного срыва классный руководитель и директор заведения. Подросток отказался чистить снег в школьном дворе по состоянию здоровья, за что его несколько раз заставляли извиняться при всем классе. Ребенок был доставлен в неврологический стационар. 

6 декабря 2018, 17:51

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