Травля ученика в Омске обернулась серьезными последствиями

Уполномоченная по правам человека Омской области Ирина Касьянова заявила, что проверит информацию о травле ученика в одной из гимназий столицы региона. Об этом пишет портал gorod55.ru.



Омбудсмен получила обращение и теперь проводит проверку, комментировать подробности она отказалась. Как ранее писали местные СМИ, старшеклассника довели до нервного срыва классный руководитель и директор заведения. Подросток отказался чистить снег в школьном дворе по состоянию здоровья, за что его несколько раз заставляли извиняться при всем классе. Ребенок был доставлен в неврологический стационар.

