Убивший сына из ревности к жене-следователю умер в СИЗО

В Следственном изоляторе Нижнего Новгорода обнаружен мертвый мужчина. Он обвинялся в убийстве собственного сына.

По версии обвинения, преступление Максим Дурягин совершил из ревности – ему не хватало внимания супруги, работавшей следователем в местном отделении МВД. С ноября 2017 года он содержался в нижегородском СИЗО. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина скончался еще 8 января, однако известно об этом стало только сейчас.

Тело Дурягина было найдено в камере, где он ждал суда. Обстоятельства его смерти неизвестны, официального подтверждения информации Telegram-канала от пресс-служб органов МВД и ФСИН по Нижегородской области не поступало.

Напомним, трагедия произошла 3 ноября прошлого года. Муж сотрудницы МВД Евгении Горяевой забрал их четырехлетнего сына из детского садика. Он написал жене: "Мы ушли умирать". После этого Горяева попыталась отпроситься у начальства, чтобы вразумить супруга. К сожалению, с дежурства ее не отпустили.

Когда смена Евгении закончилась, она приехала домой. В квартире никого не было. Она вызвала полицию, которая искала пропавших целые сутки. Тело мальчика удалось обнаружить только 5 ноября. Останки ребенка были спрятаны за гаражом неподалеку от дома. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти мальчика было отравление угарным газом.

По версии обвинения, Максим вместе с ребенком заехал в гараж, закрыл сына в заведенной машине и вышел из помещения, плотно затворив двери. Через какое-то время мальчик задохнулся. Отец вытащил и спрятал тело. Ребенка похоронили 7 ноября. Максим был найден и задержан. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.