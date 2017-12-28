Россиянин жестоко убил 24-летнюю любовницу и сжег своего сына

В Пермском крае мужчина убил 24-летнюю возлюбленную, а потом поджег квартиру, оставив в ней своего двухлетнего сына. Злоумышленник задержан, передает "360".

По предварительным данным, пермяк задушил сожительницу и, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру. Прибывшие на место спасатели нашли ребенка и передали его медикам, однако спасти малыша не удалось.