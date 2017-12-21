Убившего плачущего сына челябинца отправили в колонию

Суд вынес приговору 38-летнему жителю Челябинска, убившему своего четырехмесячного сына, который своим плачем мешал ему спать, передает URA.Ru. Мужчина был признан виновным в убийстве малолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к 22 годам колонии строгого режима.