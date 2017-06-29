Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой

В Сети появились новые подробности появления памятника выпускникам лета 1941 года в Сергиевом Посаде. Как выяснилось, скульптуру мужчины и женщины с нарочито подчеркнутой фигурой заказал строительный бизнесмен Александр Терехин.

Почетный гражданин Сергиева Посада Александр Терехин установил памятник на бульваре Кузнецова с разрешения местной администрации, он также представил на согласование чиновникам заранее подготовленный эскиз скульптуры. За реализацию его идеи принялся скульптор и художник Евгений Антонов. Он возвел эту композицию за три месяца. За работу он получил от бизнесмена четыре миллиона рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Церемония открытия памятника состоялась 27 июня 2017 года. Скульптурная композиция посвящена 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Памятник представляет собой изваяние пары выпускников 1941 года, танцующей вальс.

Примечательно, что многие жители города остались недовольны памятником. Горожане разглядели в изваянии девушки чересчур подчеркнутые формы ее тела. Некоторые из них и вовсе пришли к выводу, что скульптор слепил выпускницу без верхней одежды, передает "Московский Комсомолец".



Создатель скульптуры, иерей церкви в честь иконы Божьей Матери "Казанская" Евгений Антонов ответил на подобную критику, заявив, что его творение является аллегорией молодости и свежести. "Сквозь одежду все равно все просматривается", – пояснил он. "Женские формы очерчены мной преднамеренно, поскольку девушка символизирует жизнь, мир, счастье. А вот в юноше "заложено" предчувствие войны: его фигура напряжена, а взгляд печален. В идее памятника заложен очень трагический смысл", – пояснил автор памятника.

В Сергиевом Посаде установили памятник выпускникам лета 1941 года. Интересно, те кто его делал полные дегенераты? Почему выпускница голая? pic.twitter.com/kQYh8OGDQa — Александр Мушуров (@2Lucifer) 29 июня 2017 г.

Напомним, ранее в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина разгорелся скандал из-за установки в главном зале мемориальной доски Иосифу Сталину. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов, профессор Генри Резник был настолько возмущен появлением таблички, что он принял решение покинуть вуз.