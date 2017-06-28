В центре Москвы молдаванин украл скульптуру кролика

В центре столицы похитили скульптуру кролика. Инцидент произошел на Новинском бульваре. Об этом полиции сообщила владелица салона красоты. По словам женщины, скульптура кролика принадлежала ей и находилась у входа в салон, передает телеканал "360".

Материальный ущерб составил 70 тысяч рублей. По подозрению в краже задержан 24-летний уроженец Молдавии. Возбуждено уголовное дело.