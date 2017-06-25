Володин призвал выпускников воплощать мечты в жизнь

Председатель нижней палаты парламента призвал выпускников следовать за своей мечтой. "Дорогие выпускники, сегодняшний день один из самых главных в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой и отправляетесь во взрослую жизнь. Впереди – большой путь", – процитировал спикера ведущий мероприятия с главной сцены.
Володин также отметил, что он рад тому, что выпускники могут провести столь знаменательный для них день с размахом и в единении со сверстниками. "Верьте в себя и следуйте за своей мечтой", – призвал выпускников глава нижней палаты парламента.
Программа праздника была разделена на две части: вручение премии "Признание" для педагогов Саратовской области в здании Театра юного зрителя имени Киселева, а затем шоу для выпускников на Театральной площади.
После этого театральную площадь огласили звуки масштабной шоу-программы для выпускников. На Театральную площадь пришли тысячи человек. Перед вчерашними школьниками выступили Марсель, группа "Серебро" и другие популярные артисты. В конце программы вечернее небо озарили залпы красочного салюта.
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