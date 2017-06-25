Володин призвал выпускников воплощать мечты в жизнь

Праздник выпускников "Роза ветров" в Саратове собрал 27 тысяч человек. Вчерашних школьников поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является инициатором проведения праздника.

Председатель нижней палаты парламента призвал выпускников следовать за своей мечтой. "Дорогие выпускники, сегодняшний день один из самых главных в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой и отправляетесь во взрослую жизнь. Впереди – большой путь", – процитировал спикера ведущий мероприятия с главной сцены.

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Володин также отметил, что он рад тому, что выпускники могут провести столь знаменательный для них день с размахом и в единении со сверстниками. "Верьте в себя и следуйте за своей мечтой", – призвал выпускников глава нижней палаты парламента.

Программа праздника была разделена на две части: вручение премии "Признание" для педагогов Саратовской области в здании Театра юного зрителя имени Киселева, а затем шоу для выпускников на Театральной площади.

После этого театральную площадь огласили звуки масштабной шоу-программы для выпускников. На Театральную площадь пришли тысячи человек. Перед вчерашними школьниками выступили Марсель, группа "Серебро" и другие популярные артисты. В конце программы вечернее небо озарили залпы красочного салюта.