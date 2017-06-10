МЧС сделало экстренное предупреждение о буре

МЧС распространило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве, передает ТАСС. Дождь с грозой, которая будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду возможен с 15:00 до 24:00 мск. Во время разгула стихии возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение крыш домов и срывание слабо укрепленных рекламных конструкций. Кроме того, молнии могут повредить не оборудованные громоотводами объекты.