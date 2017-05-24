Российский режиссер трагически погиб в Петербурге

Российский режиссер Максим Шавкин скончался на 30-м году жизни. По предварительным данным, победитель 36-го Московского международного кинофестиваля утонул в Санкт-Петербурге.

О смерти талантливого кинорежиссера сообщил журнал "Сеанс". В аккаунте издания в Facebook объявили сбор пожертвований для родных погибшего. "Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Максим и то, что он делал", – передает СМИ.

"О времени прощания сообщим отдельно", – написано в соцсети. Пользователи Facebook уже выразили свои соболезнования. "Обескуражен и подавлен... Это был очень талантливый человек!" – написал в комментариях Дмитрий Куповых.



В 2014 году Максим Шавкин стал победителем 36-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Его картина "14 шагов" была признана лучшим короткометражным фильмом года. В 2015-м ленту показали в программе "Синефондасьон" 68-го Каннского фестиваля.

Максим Шавкин родился в столице в 1987 году. После окончания авиационного института поступил в Московскую школу нового кино под руководством Дмитрия Мамулии. В 2012-м молодой режиссер получил диплом фестиваля молодых режиссеров "Арткино" за среднеметражный фильм "Только сами".