Судебный пристав из Вологды обобрала должников на миллион

Суд в Вологде вынес вердикт бывшему приставу-исполнителю. Женщина была признана виновной в 27 случаях присвоения и растраты, а также в 24 случаях злоупотребления полномочиями, передает Flashnord. По версии следствия, в период с сентября 2013-го по декабрь 2015-го она получала от граждан деньги в счет погашения долгов, присваивая средства. Чтобы скрыть этот факт, в электронные базы данных пристав вносила заведомо ложные сведения.

Ущерб превысил один миллион рублей. Часть средств – 415 тысяч – женщина возместила в ходе предварительного расследования. Суд приговорил нарушительницу к четырем годам заключения условно. Ее обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и лишили возможности занимать определенные должности еще три с половиной года. В суд было передано аналогичное уголовное дело в отношении коллеги бывшего пристава.