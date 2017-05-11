Под Челябинском полицейский насмерть сбил пешехода

Региональное управление МВД России проводит проверку обстоятельств смертельной аварии, произошедшей в ночь на 11 мая на 28-м километре дороги "Западный обход Челябинска" в Сосновском районе Челябинской области. Управляя иномаркой, 43-летний полицейский сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке, передает URA.RU.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена. В момент аварии сотрудник МВД был трезвым и не при исполнении служебных обязанностей. Если его вина в ДТП будет доказана, страж порядка будет уволен, а его непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.