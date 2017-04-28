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Регионы

Под Иркутском из-за лесного пожара выгорел поселок

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В поселке Бубновка в Киренском районе Иркутской области сгорели 50 домов, передает Life.ru. Пожар начался после того, как огонь подобрался к жилой застройке по деревьям и траве. На помощь людям смогли выдвинуться только три пожарные машины из тех населенных пунктов, которые находятся на той же стороне реки, что и поселок. Из-за ледохода связь с другим берегом оказалась нарушена. Жители пытались самостоятельно справиться с возгоранием, однако шквалистый ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, быстро переносил огонь с одного дома на другой. Людей эвакуируют на вертолете Ми-8 и судне на воздушной подушке "Хивус".

28 апреля 2017, 14:48

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