На Кубани таинственно исчезли брат и сестра

В Тбилисском районе Краснодарского края 8 февраля правоохранители объявили пропавших подростков. Ими оказались 15-летний брат и 13-летняя сестра.

Дети пропали в среду около 23:00. В полицию с заявлением обратилась мать пропавших, жительница села Шереметьевского. Она рассказала стражам порядка, что ее дочь и сын ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

В настоящее время несовершеннолетних ищут 120 полицейских, а также казаки и волонтеры. Были созданы 20 поисковых групп, передает интернет-портал "Кубань 24" со ссылку на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В поисках пропавших брата и сестры проверяются дворы, заброшенные здания и стройки, вокзалы и фирмы такси, чтобы выяснить, выезжали ли подростки за пределы района. Поисковые отряды также проверяют проходящие поезда, осматривают берега реки Кубань вблизи села, где пропали дети.

Как писали Dni.ru, столичные следователи недавно установили местонахождение пятилетнего мальчика, который пропал в Москве после тренировки в ледовом дворце "Серебряные акулы". Ребенка нашли у матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Со слов няни мальчика сообщалось, что они шли с ребенком с тренировки, когда дорогу преградил неизвестный мужчина. Незнакомец отвлек внимание женщины, а затем она обнаружила, что ее воспитанник исчез.