Исчезнувший сноубордист прятался от жены

Полицейские и волонтеры неделю искали жителя Новосибирской области, который уехал кататься на сноуборде на горнолыжный курорт. Однако позже оказалось, что мужчина вовсе не пропал, а просто решил уйти из семьи и уехал в другой город.

Как сообщает МВД по Кемеровской области, 14 февраля родственники 30-летнего сноубордиста обратились в полицию, заявив, что он отправился на горнолыжный курорт Шерегеше и перестал выходить на связь. Отмечается, что мужчина планировал кататься на необородуванном склоне горы Зеленая.

Полицейские и волонтеры организовали масштабные поиски мужчины, которые продлились около недели. В итоге, стражи порядка обнаружили запись с видеорегистратора, на которой видно, что пропавший сибиряк направляется по дороге из Шерегеша.

Полицейские расширили зону поиска и, в итоге, неожиданно обнаружили сноубордиста в городе Волгограде. Как пояснил мужчина, он решил уйти из дома, одна из-за "личных обстоятельств" не стал сообщать семье о своем местонахождении. Возможно, сибиряк просто побоялся расстраивать жену и предпочел просто спрятаться от нее.

В ведомстве отметили, что на данный момент дело о поиске мужчины закрыто. О реакции семьи сноубордиста на его внезапный уход не сообщается.

Ранее сообщалось о другом громком инциденте, который был спровоцирован семейным конфликтом. 27-летний житель Москвы взял в заложники жену и троих детей, требуя политического убежища от правительства Ирана и Китая. Позже супруга задержанного дебошира заявила, что они "просто поссорились".