Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж

В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 28-летней петербурженки Екатерины Москалевой, похищенной возле ЗАГСа перед регистрацией брака с 34-летним итальянцем Риккардо Регенцани. Теперь связаться с пропавшей пытается не только ее жених, но и бывший муж.

По словам Владимира Климковского, бывшего мужа Екатерины, похищенной в Санкт-Петербурге прямо перед регистрацией брака с итальянцем, он уже несколько месяцев ничего не слышал об экс-супруге. Мужчина уверяет, что не имеет отношения к ее пропаже. Более того, он сам заинтересован в том, чтобы девушку поскорее нашли, так как до сих пор остается открытым вопрос о месте проживания их общего двухлетнего сына.

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Климковский рассказал Life.ru, что летом 2016 года он проводил Екатерину, ее мать и сына Колю на отдых в Таиланд. Он и не подозревал, что поездка станет началом конца благополучной семейной жизни. На курорте Екатерина познакомилась с юристом из Италии Риккардо Регенцани. Спустя месяц, когда пришло время возвращаться домой, женщина сообщила мужу, что хочет развестись.

"Она просто перестала отвечать на звонки. На следующий день я начал звонить на домашний номер телефона по тому адресу, где она проживала у родителей вместе с прабабушкой ребенка", – вспоминает Климковский.



Сутки спустя Екатерина позвонила Владимиру и в ультимативной форме потребовала прекратить "тиранить ее семью", а также сообщила, что блокирует его номер. Через две недели мужчина узнал, что супруга возвращается в Северную столицу.

В надежде встретиться и поговорить он заранее приехал в аэропорт и стал ждать Екатерину с букетом цветов. Однако прилетевшую девушку сопровождал мужчина-итальянец.

Екатерина отвергла предназначенные ей цветы. Она лишь подтвердила, что намерена развестись, а итальянца представила как своего адвоката.

Оказавшись в питерской квартире, Екатерина демонстративно начала собирать чемоданы, вспоминает Климковский. Его попытки уговорить жену одуматься и остаться в Петербурге не увенчались успехом. Вместе с сыном женщина улетела в Красноярск к родителям.

О том, что жена ему изменяет, Владимир узнал случайно, прочитав переписку, сопровождающуюся фотографиями любовников. 22 ноября 2016 года супруги официально развелись в суде. При этом вопросы о разделе имущества и местонахождении сына не обсуждались. С тех пор мужчина экс-супругу ни разу не видел. В конце декабря он подал два иска – о разделе имущества и определении места жительства мальчика.

По словам Климковского, о похищении бывшей жены перед свадьбой с итальянцем он узнал от журналистов. 24 января, когда жених с невестой встретились у ЗАГСа, на Екатерину напали неизвестные мужчины.

Как рассказал жених россиянки, Риккардо Регендзани, двое из них схватили его невесту за руку и потащили в машину. Он пытался задержать автомобиль. Мужчина утверждает, что слышал крики Екатерины: "Я не могу выйти, они заблокировали меня". "Я был в панике. Вскоре прибыли сотрудники полиции", – добавил он.

Российские стражи порядка доставили итальянца в отделение полиции. Риккардо полагает, что в попытке похищения его, вероятно, обвинили родственники Екатерины. По его словам, ему чудом удалось избежать разбирательств и уголовного дела.

"Я позвонил матери в Италию, попросил связаться с консульством. Затем кто-то позвонил в полицейский участок и сказал мне, что он убедил семью отозвать заявление, однако я рискую своей жизнью, если я останусь здесь и попробую приблизиться к Екатерине", – говорит несостоявшийся муж.

Пока что все сообщения, которые Риккардо отправил Екатерине, остаются без ответа. Тем не менее он не оставляет попыток вернуть любимую и надеется, что ему удастся связаться с ней. Итальянец убежден, что девушка не могла в одночасье изменить решение, ведь даже личные вещи и документы оставила у него.

По одной из версий, Екатерина была похищена своими родственниками. Как писали Dni.Ru, семья девушки не смогла смириться с ее выбором. Ее родные не поверили в искренность намерений итальянца, решив, что его цель – завладеть квартирой Екатерины.